Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Aquidauana foi acionada hoje (29) por Policiais Militares que tinham detido um homem de 60 anos que teria matado uma cachorra a pauladas em uma residência na cidade de Anastácio. A PMA foi à delegacia de Polícia Civil, onde a PM havia encaminhado a ocorrência, e a proprietária do animal afirmou que o infrator aparentando estar alcoolizado entrou no quintal de sua residência e com um pedaço de madeira desferiu golpes no cão até morte.

O autor confessou o crime ambiental de maus-tratos ao animal doméstico, afirmando que a cachorra o havia mordido. O infrator, residente em Anastácio, foi autuado e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de dois a cinco anos de reclusão. A PMA efetuou um auto de infração administrativo e multou o acusado em R$ 3.000,00.