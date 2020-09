Na noite de sexta-feira (25), dois irmãos gêmeos de 31 anos, foram assassinados com 13 tiros no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Os irmãos foram identificados como Alexandre Muler Passs e Rafael Muler Passos. De acordo com informações de testemunhas, o crime teria acontecido por volta das 23 horas de sexta (25), quando chegaram dois homens em uma moto CG/Titan preta na quitinete onde estavam os irmãos. A dupla invadiu o local e efetuaram os 13 disparos, sendo sete tiros em Rafael que atingiram o pescoço, tórax, perna, axila e punho. Já Alexandre foi morto com seis tiros que atingiram as pernas, nádegas e braço. Além da moto, também foi visto na região um carro Gol em atitude suspeita. No local, os policiais encontraram cápsulas e projéteis que foram recolhidos e o caso segue sob investigação.