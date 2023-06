IMAGENS FORTES: “Marquinhos Cigano” foi crivado de balas no Nova Lima

Antônio Marcos Santos Gonçalves, de 37 anos vulgo “Marquinhos Cigano” foi executado com mais de 30 tiros no Nova Lima em Campo Grande. Ele e a esposa passeavam com o cachorro na praça quando a mulher se distanciou ouviu vários disparos. Ao se virar viu o marido crivado de balas.

A perícia recolheu cápsulas de pistola 9mm. De acordo com informações, um dos autores estava trajando uma camiseta preta. “Marquinhos Cigano” tinha várias passagens pela polícia como estelionato, ameaça e lesão corporal dolosa.