Piloto de Moto morreu após colidir frontalmente num ônibus na quinta-feira (23) na MT-010 em Rosário Oeste/MT. Após a colisão o ônibus pegou fogo e criou um enorme cone de fumaça que pôde ser visto há quilômetros de distância. O motociclista pôde ser visto caído às margens da rodovia. Duas guarnições do 1º Batalhão Bombeiro Militar foram acionadas para prestar atendimento. Não foi confirmado até o momento mais óbitos. De acordo com informações os ocupantes do ônibus conseguiram sair antes das chamas se alastrarem.