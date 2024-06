IMAGENS FORTES: Pistoleiro executa casal a tiros na fronteira

Pistoleiro de Moto executa casal a tiros na Rua Guaviramí com Pacurí no Bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero. Os corpos foram crivados de bala. As vítimas chegavam de carro em casa quando foram surpreendidos com diversos disparos de arma de fogo.

A Polícia identificou o casal como Fabiola Beatriz Valdez Villamayor e César Ramon Morel Cabrera. César havia deixado a prisão há alguns meses após cumprir pena por um crime de furto, segundo o oficial Vicente Toledo.

Uma criança que estava dentro do carro foi salva milagrosamente, segundo informações. Agentes da Sexta Delegacia Jurisdicional estão no local e aguardam a presença dos peritos.

Fotos/Vídeos: Divulgação