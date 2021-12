Policiais Militares Ambientais de Campo Grande receberam um comunicado nesta segunda-feira (6) pela manhã, pelo funcionário (41) de uma fazenda, localizada próxima a região conhecida como Capão Seco, no município de Sidrolândia, informando de que uma anta estava em uma área alagada na altura do km 387, à margem da BR 060, na divisa com a fazenda, com um cabo de aço no pescoço, causando um ferimento de grande porte.

Uma equipe da PMA foi ao local e verificou que o animal silvestre da espécie Tapirus terrestris (anta), estava ferido gravemente dentro do banhado. Havia um cabo de aço, que os Policiais identificaram como pertencente a um tipo de armadilha de caça e que a anta teria conseguido rompê-lo do local de onde estaria amarrado, porém, com resultado de um ferimento que quase decepou seu pescoço. Assim, que os Policiais imobilizaram o bicho, o cabo foi retirado.

A equipe, com ajuda de funcionários da fazenda, capturou e colocou a anta na carroceira da viatura. O animal, uma fêmea, com aproximadamente 150 kg, aparentava estado crítico e, logo que foi resgatado, do próprio local, os Policiais acionaram os médicos veterinários do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande e, assim que o bicho socorrido chegou ao Centro, a equipe já iniciou o atendimento. Apesar da gravidade do ferimento, a anta já está em uma jaula e passa bem.

Este foi o segundo caso em pouco mais de três meses. No dia 22 de agosto deste ano, na região conhecida como Gameleira, no município de Campo Grande, outra anta, um macho de 200 kg foi resgatado com a pata quase decepada por cabo de aço de armadilha de caça idêntico. Felizmente, segundo o médico veterinário do CRAS, Lucas Cazzati, essa anta, coincidentemente recebeu alta hoje (6/12) e já está apta a ser solta no seu habitat natural.