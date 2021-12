Uma operação realizada às 1h30 em Puentesiño pelo Departamento de Investigações de Concepción e uma Unidade Tática da Polícia, acompanhadas pelo Ministério Público Paraguaio, culminou com um confronto com criminosos pertencentes à ACA EP, confirmado por Cryo. César Silguero às 780. Os militares realizavam busca por um autor de homicídio doloso ocorrido em Puentesiño, quando os criminosos começaram a atirar. Na justa defesa dos policiais um criminoso foi baleado e morto. O promotor Joel Díaz informou que o assassinado foi identificado por sua mãe como Elizandro Balbuena Marís. Presume-se que esta pessoa tenha participado do sequestro e assassinato do jovem Jorge Ríos. O Sargento Ferido Freddy Antonio Cabral Amarilla levou três tiros, mas está fora de perigo. Há três pessoas presas. São elas: Mariz Domínguez y Merardo Florenciano.

Além disso, os agentes da Criminalística confirmam que existem escritos, cartuchos e armas de fogo na casa invadida ”, disse o comissário Luis Arias, comandante do Policia Nacional. O comandante acrescentou que os detidos serão colocados à disposição do Ministério Público para determinar o grau de participação que tiveram em vários atos criminosos violentos nos últimos anos meses.

Com a queda de Elizandro fecha-se um círculo da facção criminosa ACA-EP. Um rifle Galil M4 e uma espingarda calibre 12 foram apreendidos durante a operação. Além da apreensão de luvas, kepi, botas de chuva, repelente de insetos, carne enlatada, biscoitos e outros alimentos não perecíveis armazenados em várias mochilas.