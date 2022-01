Gilberto Gonzales Acosta, de 38 anos, foi morto no final da tarde desta quarta-feira (26), enquanto tomava tereré na casa da noiva, no bairro Sasn Gerardo, em Pedro Juan Caballero. De acordo com informações divulgadas, Gilberto havia saído há poucos dias da cadeia acusado por tráfico de drogas e estava na casa da noiva quando homens armados chegaram de carro e um deles entrou no local e executou a vítima que morreu sentado na cadeira.

Agentes da 2ª Delegacia de Polícia fizeram os levantamentos no local do crime e encontraram várias cápsulas de pistola 9 milímetros. Depois da execução, os assassinos deixaram o local e câmeras de seguranças das proximidades foram requisitadas pelas autoridades judiciais paraguaias.