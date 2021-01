Imagens registraram a movimentação na casa onde o corpo do adolescente José Eduardo Alves Gonçalves Rosa (15) foi encontrado na segunda-feira (11) dentro de um freezer, no bairro Vila Adelina, em Campo Grande/MS.

As imagens revelam um rapaz saindo de casa e coloca uma mochila na calçada e na sequência entra novamente na casa e saiu de novo com uma outra mochila. As imagens são da manhã de domingo (10). Na casa havia uma mangueira que aparentemente alguém teria lavado o chão da casa. A Polícia apreendeu um celular e um notebook que irão passar pela perícia. O caso foi registrado como morte a esclarecer. As investigações continuam.