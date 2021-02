Depois de receber denúncias nesta sexta-feira (12), versando sobre cachorros que estariam sofrendo maus-tratos em uma residência no bairro Campo Verde, na cidade de Nova Andradina, a Polícia Militar Ambiental de Batayporã e uma equipe de técnicos do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Nova Andradina foram ao local e confirmaram à denúncia.

Na residência, os Policiais e os veterinários do CCZ verificaram que dois cachorros sem raça definida estavam extremamente debilitados e desnutridos, com sarnas, infestados por carrapatos, com alguns ferimentos, em local insalubre e amarrados com cordas curtas. Os cachorros foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade, para serem atendidos.

A dona dos animais (38), residente no local, que alegou e aparentava ter problemas psiquiátricos, responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de dois a cinco anos de reclusão. Ela também foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 2.000,00.