Imasul recorre para liberar desmate de 10,5 mil hectares em fazenda no Pantanal

O mês de junho está cheio de festas juninas acontecendo em Campo Grande e a população pode escolher a melhor data e festa que mais agrada. Desde sábado (3), já há eventos acontecendo e ainda tem muito para vir; confira:

3 a 18 de junho – Festa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus

Desde o dia 3 e até 18 de junho acontece a festa junina da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no estacionamento da paróquia.

Há barracas e comidas típicas, além de shows para toda a família assitir.

9 de junho – Festa Junina LGBTQIAP+, da Colocada

A Festa Junina LGBTQIAP+ de Campo Grande, a Colocada Junina 2023, acontece nesta sexta-feira, 09, a partir das 22 horas, na Estância das Flores.

A entrada antecipada está R$ 10,00, com mais um quilo de alimento não perecível para ser revertido para a Casa Satine, comprando pelo site ou na portaria do evento a R$ 20,00 para pessoas cis. Pessoas trans não pagam.

A Estância das Flores está localizada na Av. Cônsul Assaf Trad, 3484, Cel. Antonino.

O line up da festa conta com set dos djs Abhnerrr, Gustavo Freitas, Fábio Jara, Baiflufaga e da drag Kitana Shiva. A programação conta também com comidas e bebidas típicas, quadrilha queer e correio elegante.

8 a 18 de junho – 2ª Festa Imaculado Coração de Maria

Do dia 8 a 18 de junho, acontece a 2ª Festa Imaculado Coração de Maria.

Conforme divulgado, vão ter comidas típicas juninas, brincadeiras e decoração temática.

“Para embalar a festança, vamos ter música, com muitas apresentações. Uma celebração alegre e colorida, onde as pessoas se reúnem para se confraternizar e se divertir com a família e os amigos na Paróquia Imaculado Coração de Maria”, informou a organização.

9 a 13 de junho – 21ª edição do Arraial de Santo Antônio

Ainda na primeira quinzena de junho, teremos a 21ª edição do Arraial de Santo Antônio, realizado pela prefeitura de Campo Grande.

A tradicional festa acontece na Praça do Rádio Clube, das 16h à 00h e comemora o dia do padroeiro de Campo Grande. Nesta edição, 21 barracas típicas estão confirmadas.

Bolo

Outra tradição de Santo Antônio é a venda do bolo. Neste ano, há 10 mil pedaços, mil alianças e prêmio de uma TV de 50 polegadas.

As mil alianças e o prêmio (escrito em um papelzinho) estarão espalhados pelos 10 mil pedaços.

Para confeccionar o bolo, mais de 100 voluntários trabalham diariamente revezando em três turnos, das 7h às 22h.

O bolo é comercializado a R$ 10 reais o pote e os convites devem ser comprados antecipadamente na secretaria da paróquia ou com paroquianos da catedral.

A secretaria está localizada na rua Lydia Bais e funciona na segunda-feira das 13h30min às 17h30min, terça à sexta-feira das 7h30min às 17h30min e sábado das 7h30min às 11h.

A distribuição será feita por drive-thru a partir das 6h30min, no dia 13 de junho, na Catedral Nossa Senhora da Abadia, localizada na rua Lydia Bais.

10 de junho – Arraiá da Reforma Agrária

No sábado (10), acontece o arraiá da Reforma Agrária, realizado no Armazém do Campo MS, localizado na Rua Juruena, 309, Taquarussu, a partir das 18h.

Conforme divulgado, comidas típicas serão vendidas no local.

10 de junho – Festa Junina Paróquia N. Sra Auxiliadora

Neste sábado (10), terá a Festa Junina da padroeira e de Santo Antônio na Paróquia Nossa Senhora Auxilizadora.

Conforme divulgado, a festa começa às 18h e vai até às 23h, na matriz. Terá comidas típicas, quadrilha e muito mais.

11 de junho – Festa Junina Okinawa

A tradicional Festa Junina da Associação Okinawa acontece no dia 11 de junho, na associação localizada na Rua dos Barbosas, 110 – Amambai, a partir das 17h.

Conforme divulgado, a festa vai contar com comidas típicas japonesas como sobá, espetinho, pastel, doces, quentão , artesanato, entre outras.

12 de junho – Festa Junina da UCDB

No dia 12 de junho, teremos a Festa Junina da Universidade Católica Dom Bosco, com duas atrações já confirmadas: Clayton & Romário e Felipe & Rodrigo.

As duplas animam o Dia dos Namorados, véspera do feriado municipal de Santo Antônio.

Os ingressos já estão à venda pelo site BaladApp. O primeiro lote para a Área Vip UCDB está R$ 60 reais (meia R$ 30), enquanto o Camarote Até o Sol Raiar está R$ 100 reais (meia R$ 50).

Há opção, ainda, pelo Bangalô Pé de Serra, com capacidade para até 15 pessoas. As vendas presenciais acontecem na rede de barbearias A Banca.

Acadêmicos da UCDB com comprovante de matrícula pagam R$ 40 reais na Área Vip e, caso tenham também a carteirinha do estudante, o valor cai para R$ 20 reais.

Para o Camarote, o estudante UCDB paga R$ 80 e, se tiver a carteirinha estudantil oficial, o valor fica R$ 40. Para os acadêmicos, a venda acontece somente na entrada principal da UCDB, pela Avenida Tamandaré.

16 de junho – Arraiá UFMS

O Arraiá UFMS 2023 será realizado na Esplanada do Morenão, no próximo dia 16, a partir das 20h.

O Arraiá é uma tradição na Cidade Universitária e será aberto para toda a comunidade, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

17 de junho – Festa Junina da AACC

No dia 17 de junho, será realizada a maior festa junina beneficente do Mato Grosso do Sul, o Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer).

O evento acontecerá no Shopping Bosque dos Ipês e se estenderá por três turnos, das 12 às 22 horas.

Em 2023, a festa contará com 27 barracas, nove a mais que no ano passado. Estarão à venda comidas típicas, desde o almoço até o jantar, tendo uma grande variedade de quitutes como espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, quentão, doces, linguiça de Maracaju e outras delícias.

Além das comidas típicas, o Arraiá da AACC/MS também contará com diversas atividades de entretenimento para as crianças, como a Pescaria e a Área Kids e, ainda, atrações musicais e quadrilhas de escolas da Capital.

O evento acontece no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês, o que traz comodidade aos visitantes que poderão desfrutar de um local coberto, climatizado e com estacionamento,

A entrada para a festa pode ser adquirida no local e custa R$10 por pessoa, enquanto crianças de até 10 anos não pagam.

23 a junho a 2 de julho – 6ª edição da Festa da Padroeira

Na segunda quinzena de junho, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza, entre os dias 23 de junho e 2 de julho, a 6ª edição da Festa da Padroeira, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebrado em 27 de junho.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é padroeira de Mato Grosso do Sul e de cinco cidades: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

Em agosto do ano passado, o Papa Francisco reconheceu a santa como padroeira do Estado, diante de Deus e da Igreja em todo o mundo.

Neste ano, o tema da festa será: “Maria, ajudai-nos a viver a alegria da santidade”, fazendo memória do pedido do Papa Francisco ao reconhecer, diante de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul, segundo a paróquia.

A tradicional festa social terá shows e quermesse todos os dias, das 18h às 22h30. As atrações musicais ainda não foram divulgadas. Confira o cronograma religioso completo aqui.

Saiba

Algumas festas tradicionais não foram divulgadas até a publicação deste material e serão incluídas na lista porteriormente.