Impaciente com autoridades, Arnold Schwarzenegger tampa buraco sozinho em Los Angeles

Impaciente com a demora das autoridades de Los Angeles, o ator Arnold Schwarzenegger decidiu cobrir um buraco de rua por conta própria no bairro onde mora, Brentwood.

Por meio de sua conta no Twitter, ele publicou um vídeo afirmando que, “depois de toda a vizinhança estar chateada com este buraco gigante que está estragando carros e bicicletas há semanas, saí com a minha equipe e arrumei eu mesmo. Digo sempre, não reclame, faça algo a respeito. Aqui está”, declarou o ator.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023