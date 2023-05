Impacto positivo do hidrogênio verde como fonte de energia no agronegócio será tema de debate na HYDROGEN EXPO South America

As oportunidades de hidrogênio verde (H2V) no agronegócio incluem a eletrificação de equipamentos agrícolas, o armazenamento de energia renovável, a mobilidade agrícola sustentável, a produção de fertilizantes verdes e a autossuficiência energética nas propriedades rurais. Essa fonte de energia alternativa oferece benefícios como a redução das emissões de carbono, aumento de eficiência energética e sustentabilidade nas atividades agrícolas, contribuindo para um agronegócio mais ambientalmente consciente e resiliente.

No aspecto econômico, a adoção do H2V no agronegócio também apresenta benefícios, como a diversificação das atividades agrícolas e geração de novas oportunidades de negócios. A produção local de hidrogênio verde pode criar empregos e impulsionar o desenvolvimento regional, além de promover parcerias entre diferentes setores, como agricultura, energia renovável e tecnologia.

Diante desse cenário, a primeira edição da HYDROGEN EXPO South America – Feira & Congresso Internacional sobre tecnologias e soluções para a cadeia produtiva do hidrogênio reunirá os fornecedores de tecnologias, equipamentos e desenvolvedores de soluções para a cadeia produtiva do hidrogênio e da descarbonização para apresentarem as tecnologias voltadas ao setor, além de incentivar a aproximação os players na América do Sul e apontar os caminhos e soluções reais para os desafios ao crescimento e ao ganho de escala do setor no Brasil e na região.

O evento, que será realizado no Rio de Janeiro, no Centro de Exposições Expo Mag, nos dias 20 e 21 de junho, tem o objetivo de passar da discussão à realidade do hidrogênio verde como alternativa para as indústrias brasileira e sul-americana. “Vamos mostrar que é possível atuar, desde já, no desenvolvimento desse setor de negócio”, afirma Cassiano Facchinetti, managing director da Interlink Exhibitions, organizadora do evento.

Conferência HYDROGEN EXPO debate a aplicação para o agronegócio

A edição de 2023 da HYDROGEN EXPO South America conta com a parceria estratégica da Câmara de Comércio e Indústria Brasil – Alemanha do Rio de Janeiro, a AHK Rio, que, além de responder pela organização do Pavilhão Alemão de empresas, também atua na curadoria da Conferência HYDROGEN EXPO. Com o tema “Casos de uso do hidrogênio verde na prática, suas aplicabilidades no Brasil e os caminhos para se chegar até lá”, a conferência abordará quatro grandes frentes: Exportações, Mobilidade, Indústria e Agronegócio.

Os palestrantes convidados apresentarão cases como base para discutirem temas como: o setor agro como um propulsor da transição energética; o envolvimento do H2V na produção nacional de fertilizantes; produção de hidrogênio a partir de resíduos do setor agro; uso do H2V no campo; status de certificação de hidrogênio renovável a partir de biomassa; entre outros.

“Nossa intenção é mostrar que é possível desde já investir em projetos de hidrogênio verde no Brasil de hoje, com sua configuração econômica, política e normativa, e nossa proposta é apontar os caminhos mais viáveis para a cadeia de valor”, afirma Ansgar Pinkowski, que atende pela curadoria da Conferência, é presidente do Comitê Técnico-Científico da HYDROGEN EXPO South America – Feira & Congresso Internacional e gerente de Inovação e Sustentabilidade na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro – AHK Rio.

Feira de Negócios

Além da conferência, a HYDROGEN EXPO South America – Feira & Congresso Internacional sobre tecnologias e soluções para a cadeia produtiva do hidrogênio reunirá os fornecedores de tecnologias em uma área de exposição. O evento já conta com a presença e apoio de grandes empresas do setor, como Millenium Bioenergy, White Martins, Air Products, Goetze Armaturen, Gás Futuro, Herose GmbH, HL Soluções Ambientais, KSB, McPhy, Nitto, Pressure Comercial, Qualitec, T&T Sistemi, Aerzen, PVT. Além disso, as mais renomadas associações ligadas ao setor de energia estão reunidas para fazer deste o principal fórum de discussões do setor do hidrogênio e descarbonização do Brasil. Entre elas a ABEOOLICA, ABGD, ABH2, ABHAV, ABIMAQ, ABIOGÁS, ABRACEEL, ABSOLAR, CCS Brasil, CELA, INEL e Watt Capital.