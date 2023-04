O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho disse que salários até R$ 2.640 ficarão isentos de Imposto de Renda. A medida valerá a partir de 1º de maio. A intenção do Governo é que a faixa de isenção chegue a R$ 5 mil, como prometido em campanha do presidente Lula (PT). “A progressão ocorrerá durante o período do mandato e seguindo as condições fiscais e econômicas para permitir os próximos passos”, disse o ministro.