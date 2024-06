Imunização contra a pólio segue nas unidades de saúde de Campo Grande

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite durou 19 dias e vacinou 9.716 crianças com as duas doses do imunizante oral. Isso corresponde a apenas 16% do público-alvo (61.826), segundo Secretaria Municipal de Saúde (Saúde). A campanha começou no dia 27 de maio e terminou em 14 de junho, no entanto, a vacinação segue disponível nas unidades de saúde da Capital.

A chefe do serviço de imunização da Sesau, Ananda Luz, explica que a campanha de vacinação contra a pólio não vai ser prorrogada por orientação do Ministério da Saúde e lembra que todas as 74 unidades de saúde da Capital seguem disponibilizando o imunizante.

Preocupação

A baixa procura preocupa as autoridades em saúde já que o país foi considerado de alto risco na reintrodução do vírus da pólio no ano passado, pontua Veruska Lahdo, chefe da vigilância em saúde da Sesau. Ela faz um apelo para que os pais ou responsáveis levem os filhos de um a 4 anos de idade para vacinar contra a doença.

Paralisia Infantil

A poliomielite também conhecida como paralisia infantil é contagiosa e causada por um vírus que vive no intestino, a transmissão se dá pelo contato direto com as fezes ou secreções eliminadas pelo corpo. A doença causa paralisia e costuma atingir os membros inferiores como paralisia de uma das pernas, pé torto, dores nas articulações e músculos da fala e da deglutição. A vacina é a maior aliada para prevenir a doença e está disponível em todas as 74 unidades de saúde da capital.