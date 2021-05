Profissionais da Educação de 57 e 58 anos, entraram nesta sexta-feira (30) no grupo de vacinação contra a Covid-19. O anúncio feito pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) no fim da tarde de quinta-feira (29) representa uma grande vitória para o setor, já que, a partir da imunização deste grupo, a retomada das aulas regulares se torna mais próxima. “Desde o início do meu mandato, priorizei esta luta, diante das perdas que a Educação sofreu e ainda sofre devido os impactos da pandemia. Os educadores se desdobram para levar o ensino aos estudantes, mas sabemos que a rotina escolar é imprescindível para o aprendizado e para a rotina social das crianças e jovens. Contudo, seria extremamente arriscado retomar as aulas sem os profissionais imunizados. Minha luta sempre foi que todos os trabalhadores pudessem se vacinar, garantindo maior segurança no ambiente escolar”, avalia o vereador Professor Riverton.

O parlamentar, desde janeiro, assumiu a campanha pela inclusão dos profissionais da Educação nos grupos prioritários iniciais do PNI (Plano Nacional de Imunização) e buscou apoio em todas as esferas, o que incluiu visitas a Brasília, onde se reuniu com ministros e senadores, conquistando apoio de nomes como do senador Nelsinho Trad e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Em Campo Grande, também contou com apoio na Assembleia Legislativa e se reuniu com o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho. “Este momento representa uma grande vitória para a Educação. O momento da volta às aulas está mais próximo e da forma como sempre defendi, com segurança”, destaca o vereador.

Segundo informações da SES (Secretaria Estadual de Saúde), o lote recebido pelo Estado para a continuidade da campanha de vacinação é da Oxford/AstraZeneca, distribuídas nos 34 pontos de vacinação da Capital. Além dos profissionais da Educação, também integram o grupo de imunização desta sexta-feira, trabalhadores do transporte coletivo urbano e aqueles que atuam na limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

