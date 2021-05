VILA NASCENTE CONTA AGORA COM AS DELÍCIAS DA DICO

Quarta-feira (06), a Dico Panificadora inaugurou a sua segunda unidade com todas as gostosuras e novidades que somente a Dico tem! O local contará com vários tipos de pães quentinhos, doces, salgados, bolos e um café da manhã espetacular, em seu ambiente aconchegante, familiar e moderno.

A história da Dico Panificadora remonta a 1972, quando o casal João Alberto e Maria Fé inauguraram a Padaria Espanhola, vindo, posteriormente, a se chamar Dico Panificadora, em homenagem ao Senhor Francisco, pai de Maria Fé e querido sogro de João Alfredo.

Queridos por todos

O casal João Alberto e Maria Fé eram pessoas admiradas pelo carinho e simplicidade que tratavam a todos seus clientes e amigos. João Alberto um homem forte e com um pensamento sempre muito bem estruturado. Dona Maria Fé, uma mulher trabalhadora, honesta e parceira.

Desde sua fundação até hoje, a Dico utiliza em suas receitas técnicas da fermentação únicas que aproveitam os nutrientes, além de métodos especiais de confeitar, tudo isso passado aos filhos Heraldo, Maria Emília e Marcelo Miranda, dando, assim, continuidade à história da família. Hodiernamente, a Dico , sob comando dos irmãos, trazem novidades exclusivas como, almoço, caldos no jantar, além de saborosos cachorros-quentes.

Os irmãos guardam muitas boas histórias dos pais. “Nova loja, mas continuamos com a tradição no atendimento e no amor e dedicação pela panificação”, afirma Maria Emília.

Um dos irmãos, Marcelo Miranda, ressalta a satisfação em concluir essa nova etapa ao afirmar: “A construção dessa nova Dico Panificadora foi um desafio e uma conquista que dedicamos aos nossos pais, João Alberto e Maria Fé. Nossa estrutura tem inovação e tecnologia, a chegada, é um novo marco histórico da nossa família e de nossos clientes, além de ajudar a economia e a nossa região com este empreendimento”.

Heraldo Miranda afirma com um orgulho tremendo. “Um sonho realizado! Posso afirmar que colocar a mão na massa, lutar, trabalhar muito, fazer tudo com muito amor e dedicação foram ensinamentos dos meus pais, e guardo em meu coração”, finaliza Heraldo Miranda.

Loja 1: Av. Mato Grosso, 3463 – Santa Fe – Fone (67) 3326-1859 – Loja 2: Av. Hiroshima, 812 – Vila Nascente – Fone (67) 3204-2010