Prestes a completar no próximo dia 1º de maio, um mês de funcionamento, o Cras “Hércules Mandetta”, no Jardim Noroeste, já registra um aumento de 100% no número de usuários atendidos na unidade.

A coordenadora do Cras, Stefany Santana de Assis, explica que o comparativo é feito em relação ao número de atendimentos que eram realizados no Centro de Convivência do bairro, antes da inauguração da unidade, que é a maior da Rede de Assistência Social do município.

Segundo a coordenadora, os atendimentos passaram de 12 pessoas para quase 30 por dia. Um dos serviços mais procurados é o Cadastro Único, onde as famílias podem ter acesso aos benefícios do Governo Federal. “A transição do espaço foi muito bem coordenada e, por isso, a comunidade abraçou nossas atividades”, pontuou Stefany.

A acessibilidade do espaço, a estrutura da unidade, que conta com salas multiuso, direcionadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e oferta de cursos, banheiros adaptados, cozinha, recepção e salas administrativas, além de um auditório com 150 lugares, têm contribuído para tornar os atendimentos mais ágeis e agradáveis aos usuários.

Além do amplo espaço, o Cras- referendado para atender cinco mil famílias em situação de vulnerabilidade social- está integrado a uma praça com estrutura para a realização de atividades culturais e esportivas.

Curso e ação social

Para marcar o início dos cursos oferecidos aos moradores da região, a unidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), levou ao espaço o curso de corte de cabelo feminino e masculino, ministrado pelo professor Marcos Rogério Andrade Ferreira, com duração de dois meses e, nesta primeira turma, vai formar 25 profissionais certificados.

De acordo com Stefany, a procura foi tanta que uma segunda turma já está sendo organizada. As aulas práticas já começaram e os próprios moradores do bairro se ofereceram para servir de modelo. “Dessa forma o curso também acaba sendo uma ação social porque as pessoas estão tendo a oportunidade de economizar e ganham um visual renovado, sob a supervisão do professor”, ressalta Stefany. A expectativa é realizar cortes gratuitos em pelo menos 200 pessoas durante o curso.

Para a aposentada Sandra do Carmo Ribeiro dos Santos, o curso está auxiliando na cura de uma depressão que ela enfrenta há cinco anos, dificultando, inclusive, as tarefas de rotina que precisam ser realizadas fora de casa. “Fui ao Cras acompanhar minha nora e vi a divulgação do curso. Me animei na hora para fazer. Agradeço muito essa oportunidade, para mim é uma bênção”, destacou.

A aposentada contou que ela mesma corta o cabelo da família, mas sem muita técnica e que ao final do curso pretende atender de graça pessoas em vulnerabilidade social. “Qualquer coisa que a gente consegue economizar ajuda nas compras do mercado”, revelou.

Já o vigilante Adelson Vieira da Silva não tem qualquer experiência na área de beleza, mas viu no curso a oportunidade de empreender. “Estou construindo um salão e não sabia que atividade desenvolver no espaço. Então tive a ideia de montar uma barbearia porque gosto de aprender e trabalhar com o público. O professor é ótimo e a gente entende tudo muito bem”, ressaltou.

Além do curso, a partir de maio, o Cras vai oferecer também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e a expectativa é atender 120 usuários.

Nesta sexta-feira (29), a unidade vai receber a primeira ação da Funsat Itinerante, com diversos serviços e ações voltadas aos moradores da região. As atividades serão realizadas das 8h às 14 horas.