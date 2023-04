Bombeiros controlam incêndio em alojamento de peões no Parque de Exposições nesta madrugada de quinta-feira (20) em Campo Grande. No combate as chamas os militares usaram mais de 4,5 mil litros de água. A Acrissul, em nota disse que “o que motivou o incêndio ainda está sendo apurado, mas há probabilidade é de negligência humana”, disse a assessoria.

Segundo a associação, não houve feridos e as chamas rapidamente foram controladas pelos profissionais da Brigada de Incêndio da Acrissul.