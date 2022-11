Os Bombeiros socorreram dois brigadistas após um incêndio hoje (29) na agência do Detran-MS no shopping Pátio Central, em Campo Grande. O incêndio se iniciou na agência do Detran antes da abertura para o público. No local encontravam somente os funcionários que foram retirados do local. Os brigadistas do prédio começaram o combate às chamas que estavam altas. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia sido extinto. Os militares começaram o rescaldo. Os dois brigadistas inalaram muita fumaça e foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa. Não se sabe o que provocou o incêndio. O 3º andar do prédio onde fica a agência está interditado. E os cerca de 25 funcionários serão remanejados para outras agências. As pessoas que tinham agendamentos na agência terão os exames e atendimentos remarcados.