Incêndio destrói apartamento em condomínio

Campo grande (MS) – Na manhã de sábado (27) , chamas se alastraram do 3º andar de um dos 15 blocos do residencial Ciudad de Vigo localizado na avenida Marques de Pombal no bairro Tiradentes. Ainda não se sabe a causa do incêndio que destruiu o quarto das crianças, danificou móveis da sala e do quarto principal. O fogo quase atingiu o apartamento de cima que teve as cortinas queimadas da sala de estar.

Foram acionados 5 viaturas para combater o incêndio, como o bloco são apenas 4 andares não precisou acionar a escada Magirus que serve ao combate de grande edifícios. Foi resgatado do apartamento atingido pelo fogo um cachorro, sendo que não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul orienta que nos casos de incêndio fechar imediatamente todas as janelas e portas, sair do local e ligar 193. Retire-se do ambiente com fogo, pois dependendo da quantidade de fumaça inalada e tempo de exposição pode evoluir de intoxicação respiratória relativamente leve até uma parada respiratória em poucos minutos.

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, nós somos por você!