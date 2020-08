CORUMBÁ-MS (Correspondente) – O 3º Grupamento dos Bombeiros se deslocou hoje (12) para a região do Pantanal do Nabileque para combaterem incêndios. O socorro veio a pedido dos fazendeiros. Foi enviado ao local uma viatura e cinco bombeiros para debelar as chamas.

“Tentamos apagar, mas o fogo se alastra e danificou alguns equipamentos que estavam sendo usados no combate pelos peões”, informou o dono da fazenda, Geraldo Pinheiro. Ele disse que os peões estão manejando o gado, mas como a região enfrenta rigorosa seca e a vegetação muito alta favorecem ao fogo. “Os bombeiros são a nossa última esperança”, completou.

A região é de difícil acesso só foi possível chegar aí local após percorrerem 9h de viagem por estradas boiadeiras. A ação conta com o reforço de uma equipe de cinco brigadistas do PrevFogo. A fazenda fica localizada abaixo do Forte Coimbra, onde o Rio Paraguai sinaliza a fronteira seca entre Brasil e Paraguai.