Incêndio em Bandeirantes vem devastando fazendas e moradores lutam no combate às chamas. Incêndio que já dura mais 24 horas está devastando fazendas de bandeirantes. De acordo com os moradores os bombeiros já controlaram as chamas durante a madrugada. Mas como o tempo está seco focos de calor voltaram a surgir. O local é de difícil acesso e exige uma caminhada de mais de 15 Km. Uma moradora revelou que “Os bombeiros ficaram até às 2h apagando o fogo. Contudo na direção da Fazenda Barro Preto não tem bombeiros por aqui. São os peões e vizinhos que estão tentando apagar o fogo. Meu marido está ajudando subindo a serra”.