Incêndio Florestal – Em Brasília, comandante-geral do CBMMS destaca importância da preservação ambiental

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), coronel Frederico Reis Pouso Salas, participou do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Pantanal, realizado na Câmara Federal, em Brasília, nesta quarta-feira (2).

O evento contou com a presença de várias autoridades civis e militares.

O representante do CBMMS fez uso da palavra e destacou as ações preventivas da Corporação para evitar incêndios florestais. “Esse é um evento muito importante para o nosso bioma Pantanal e para todo o Estado de Mato Grosso do Sul”, destacou o coronel.