Um incêndio na Casa da Saúde, no bairro Cabreúvas, em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (20), mobiliza algumas viaturas do Corpo de Bombeiros que tentam controlar a fumaça.

Fumaça menos densa, mas que era vista de longe pelos moradores da região que ficaram preocupados com a situação e decidiram acionar ajuda. Ainda não há informações do que pode ter provocado o incêndio que estaria evoluindo aos poucos.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão em deslocamento e atuando no combate as chamas e fumaças para que não exista comprometimento da estrutura. A reportagem segue acompanhando de perto o trabalho dos militares.