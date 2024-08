Inclusivo, Festival de Inverno de Bonito teve tradução simultânea em Libras e áreas reservadas

No Festival de Inverno de Bonito 2024, as atrações foram feitas para todas as pessoas. Durante os cinco dias de festa, seis intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) se revezaram para traduzir em tempo real as rodas de conversa, os eventos literários, as peças de teatro e os shows, tornando o evento mais acessível às pessoas surdas ou com perda auditiva.

“Aqui a gente está fazendo um trabalho de tradução, interpretação e Libras para as pessoas da comunidade surda. Estamos fazendo um apoio também na deficiência física. Todos os espaços na frente dos palcos têm um espaço de acessibilidade. E a Fundação de Cultura também se programou para que todos os espaços físicos aqui dos stands tivessem rampas”, explicou Felipe Sampaio, da Comunica Acessibilidade. A empresa atende o Festival de Inverno de Bonito desde 2022.

Em Bonito, a comunidade surda que participa dos eventos, segundo Felipe Sampaio, é de aproximadamente 20 pessoas. Elas participam de um grupo de WhatsApp em que recebem um material adaptado do Festival de Inverno. “Nós mandamos toda a programação para a comunidade surda através desses vídeos e a gente sempre coloca, faz uma arte específica para a acessibilidade, avisando que vai ter a área PcD na frente para que as pessoas consigam se locomover de forma mais segura”, contou Sampaio.

Intérpretes de Libras traduziram a magia dos shows, conectando emoções e experiências (Fotos: Elias Campos)

Nessas áreas reservadas, que ficam em um local privilegiado, bem na frente do palco, é possível ver, em todos os shows, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e, algumas vezes, pessoas surdas.

No show do Olodum, com participação especial de Sandra Sá, foi possível presenciar pessoas surdas curtindo o espetáculo, sentindo na pele e no corpo os ritmos e as vibrações dos instrumentos e vendo a tradução feita por intérprete de Libras.

Pessoas com mobilidade reduzida também aprovaram o espaço reservado, em localização privilegiada, diante do palco. “Esse espaço é uma maravilha. Maravilha mesmo! Nem sempre tem isso. O Festival é o primeiro evento, dos que eu fui, que tem espaço reservado para a gente”, contou a cadeirante Carolini da Rocha Barros. Ela avaliou ainda que é preciso melhorar a acessibilidade, mas que o espaço reservado está aprovado.

Carolini viu de pertinho os shows do FIB no Palco Lua (Fotos: Elias Campos)

O Festival de Inverno de Bonito 2024 também contou com uma oficina feita por uma pessoa com deficiência. Maria de Jesus, que é cadeirante, ministrou a Oficina de Biojoias da Natureza, no stand do Artesanato, na Praça da Liberdade.

Walfrido Castro de Sá, cadeirante de 78 anos, veio de Campo Grande para aproveitar o fim de semana em Bonito. Ele acompanhou os shows do Olodum com Sandra Sá e a apresentação do último dia, com João Haroldo e Betinho, e Teodoro e Sampaio. Para Walfrido, que frequenta o Festival anualmente, o espaço acessível foi uma surpresa positiva. “Eu gostei muito de todos os shows. Mesmo com o frio, não deixei de vir. A propaganda na TV foi o que me trouxe aqui, e estou aproveitando cada dia”.

Sua irmã, Marilene Castro de Sá, farmacêutica aposentada e artesã por hobby, sempre faz questão de se programar para ir ao FIB com um grupo de amigos. Ela prestigiou muitas das manifestações artísticas do evento, tanto na Praça da Liberdade quanto no Festival Bonitinho. Marilene cuida de Walfrido em sua vida diária e o acompanhou durante todo o Festival.

“Viemos de Campo Grande especialmente para o Festival de Inverno, uma tradição que cultivamos com carinho. Meu irmão é minha prioridade, e ver que há um espaço acessível para nós foi um alívio. É uma alegria poder estar aqui, juntos, desfrutando desse momento com conforto e segurança”, compartilhou Marilene.

Élida e Luísa (as duas primeiras, da esquerda para direita) curtiram juntas o FIB 2024 (Foto: Elias Campos)

Luísa Bran, natural de Bonito e surda, acompanhou com entusiasmo todos os shows do Festival de Inverno ao lado de sua amiga Élida Rosa, enfrentando o frio e a garoa. Ela sentiu toda a energia e as batidas de cada apresentação através da tradução dos intérpretes de Libras. “Gostei muito. É muito importante ter esse espaço para que a gente possa participar dos shows. Minha amiga, Élida Rosa, que também é surda, compartilha do mesmo sentimento. O show do Olodum foi legal, deu para sentir a emoção através dos intérpretes. Foi muito bom, muito importante e prazeroso”, expressou.