Incubadora Mário Covas será entrega na segunda quinzena de julho

Já está quase tudo pronto para a Incubadora Mário Covas ser entregue à população. Até a segunda quinzena de julho o espaço vai voltar a funcionar em um ambiente todo renovado para capacitação dos empresários de Campo Grande.

O espaço contará com a Sala do Empreendedor e a Escola do Empreendedorismo. Na Sala do Empreendedor os micro e pequenos empresários poderão receber orientações para facilitar a abertura e regularização de empresas, otimizando e simplificando processos que tanto amarram o empreendedor.

Já a Escola do Empreendedorismo tem como objetivo auxiliar os participantes a adquirirem vocação empreendedora, capacitando a todos com um conjunto de técnicas, metodologias e ferramentas ligadas ao empreendedorismo. A intenção é que os alunos possam prospectar, identificar e desenvolver novos negócios.

“A nossa prefeita Adriane Lopes mais uma vez inova trazendo para nós essa reforma que vai ajudar muito mais empresas com a capacidade de gerar excelentes resultados. Esse é um momento muito especial para toda a comunidade. Mais do que uma reforma da parte estrutural nós precisamos que a comunidade ocupe esse prédio, participe, busque informações. Tudo que é feito dentro deste local é para injetar desenvolvimento, valorizar as pessoas e melhorar emprego e renda”, afirma o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

O local passou por reforma e pintura das paredes internas e externas, reposição de telhas e troca de calhas, rufos e forros. Troca de portas e toda a parte elétrica foi refeita, inclusive, com troca de padrão aumentando a capacidade energética. A calçada também foi refeita e construída com rampas de acessibilidade, assim como os banheiros, que agora estão preparados para pessoas com deficiência.

O espaço terá capacidade de receber até dez incubados que estarão agora em espaço já preparado para a terceira geração das incubadoras, que foca tanto no networking quanto na atuação em rede para o melhor desenvolvimento da empresa incubada.

Entre os serviços que serão ofertados com a abertura do Edital estão assessorias nas áreas de marketing, direito, gestão, propriedade intelectual, troca de experiências com mentoria e co-workings, auxílio na busca de financiamentos e investimentos, além de desenvolvimento pessoal para fazer o negócio se tornar uma empresa transformadora.

Implantadas em 2004, as incubadoras municipais já passaram por pequenas reformas. Mas esta é a primeira que vez que todas serão completamente reestruturadas.