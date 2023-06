Índia pode reduzir o imposto de importação de trigo

A Índia pode reduzir as tarifas de importação de trigo, se necessário, informou a emissora ET Now nessa sexta-feira, citando o chefe da estatal Food Corporation of India (FCI).

A colheita de trigo em 2023 é pelo menos 10% menor do que a estimativa do governo, disse um importante órgão comercial à Reuters na quarta-feira, marcando o segundo ano de baixa produção, o que pode complicar os esforços de Nova Délhi para conter os preços do alimento básico.

De acordo com o governo, no entanto, a produção de trigo subiu para um recorde de 112,74 milhões de toneladas em 2023, ante 107,7 milhões de toneladas no ano anterior. A FCI é a maior compradora de grãos do país.