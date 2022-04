Nesta semana mais uma indicação de melhoria apresentada pelo vereador William Maksoud foi atendida. Desta vez, a benfeitoria atendeu uma demanda dos moradores do bairro Jardim Tijuca, na região do Lagoa.

Conforme documento apresentado na Câmara Municipal em 19 de Abril deste ano, o parlamentar solicitou a instalação de bueiro (boca de lobo) e sistema de drenagem de águas pluviais na Avenida Conde de Boa Vista, próximo ao número 1139, no Bairro Jardim Tijuca.

“A rua necessita de um sistema de drenagem de águas pluviais e a instalação de bueiro (boca de lobo) no local citado. Em dias de chuva os moradores sofrem com a falta de escoamento das águas, e a rua fica com água empossada por vários dias causando diversos transtornos. O atendimento desta solicitação vai garantir o bem-estar de toda a comunidade”, ressaltou Maksoud.

