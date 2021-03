A região do Tiradentes recebeu na última semana, vários serviços de melhorias para o bairro, por meio de indicações do vereador Professor Riverton (DEM). Os serviços incluem operação tapa buraco na rua Dona Zulmira e limpeza de áreas públicas nas ruas Barão de Ubá, do Pandeiro, Mathias de Albuquerque e Marquês de Pombal.

De acordo com o presidente do bairro, Anderson Soares, assim que encaminhou as solicitações ao vereador, a região começou a receber as melhorias. “O Professor Riverton teve muita atenção com nossos pedidos e nos atendeu prontamente”, destaca. De acordo com o parlamentar, a iniciativa é importante, pois garante mais segurança e bem-estar aos moradores. “Meu gabinete está sempre de portas abertas para receber indicações e trabalhar pela população. Agradeço à Prefeitura por realizar os serviços e nos atender tão prontamente sempre” finaliza.

Devido ao atual momento da pandemia de Covid-19, os atendimentos presenciais no gabinete estão restritos, mas a população pode enviar suas indicações pelo e-mail: professorriverton@gmail.com e pelas redes sociais do vereador.

Saiba mais – Para acompanhar o trabalho do vereador Professor Riverton acesse suas páginas nas redes sociais. Instagram @professorriverton e Facebook/ProfessorRiverton.