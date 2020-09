CAARAPÓ-MS (Correspondente) – Uma mulher indígena ainda não identificada foi encontrada morta nesta manhã de quarta-feira (30), na Aldeia Tey Cuê no Município. A Polícia Civil e os peritos estiveram no local. A suspeita é de assassinato. O companheiro da vítima foi detido suspeito no envolvimento no crime.