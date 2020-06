O crime aconteceu ontem à noite, na comunidade indígena Ñu Verá, no município de Dourados. O suspeito é um homem que teria se envolvido em uma briga com a vítima.

Segundo o BO, Dioni Peixoto de Souza, de 25 anos, bebia com o suspeito até que se desentenderam e chegaram a vias de fato. Depois os dois foram embora, mas algumas horas depois familiares encontram Dione Peixoto morto em casa com facadas no peito.

Lideranças indígenas foram acionadas, assim como a Polícia Civil e a perícia. O caso está sendo investigado.