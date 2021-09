Índios retomam bloqueios de rodovias MS-379 entre o distrito de Panambi (Dourados) e Douradina, a MS-156 entre Dourados e Itaporã e a BR-163 no município de Naviraí. Na BR-163, em Dourados, há movimentação de moradores de acampamento perto do Restaurante Kanoa. Não houve bloqueio da pista, mas segundo a PRF há uma movimentação para este ato. O protesto é contra a tese de marco temporal, em andamento no STF (Supremo Tribunal Federal). Nesta quarta-feira (8) os ministros da Corte devem começar a votar o recurso, que pode afetar as demarcações de terras indígenas em todo o País.

Os ministros do STF deveram hoje (8) começarem seus votos. O ministro Edson Fachin será o primeiro a se manifestar sendo o relator do processo. Ele já se antecipou que o voto é favorável aos povos índios, ou seja, contra o marco temporal.