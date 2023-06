INDISPENSÁVEL: HRMS alerta para a importância do teste do pezinho

No dia em que se celebra o Dia Nacional do Teste do Pezinho, o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) alerta para a importância do exame, indispensável após o nascimento do bebê.

O doutor Aberto Cubel, médico pediatra que atua no HRMS, destaca que o teste tem sido um instrumento fundamental para a detecção precoce de doenças que possam comprometer o desenvolvimento saudável do recém-nascido.

“O teste do pezinho é um exame realizado em recém-nascidos, através da coleta de gotas de sangue dos pés, geralmente entre o terceiro e quinto dia de vida, que tem como função o rastreamento de doenças congênitas que podem ter evolução catastrófica, com risco de sequelas e morte, podendo ser evitadas e tratadas precocemente”, explicou.

Doutor Cubel acrescenta que, atualmente, o teste realizado na rede pública investiga cerca de seis doenças, mas está sendo ampliado para 14 com projeção para futuramente detectar até 50 doenças.

“As doenças detectadas são as relacionadas ao excesso de fenilalanina, hemoglobinopatias, toxoplasmose congênita, galactosemias, aminoacidopatias e distúrbios do ciclo da uréia e beta oxidação dos ácidos graxos”, detalhou o médico.

“É um simples teste que pode detectar doenças precocemente e, com isso, facilitar um tratamento que se for detectado tardiamente talvez não conseguiria resolver”, afirmou a enfermeira Margarida Regiane Maciel, que atua na linha materno infantil do hospital.

No HRMS, cinco testes são coletados por dia e nenhum recém-nascido sai sem o ter realizado o exame.