A guarnição da Rádio Patrulha realizava policiamento ostensivo e preventivo na Avenida General Rondon quando foi acionada por um cidadão, motorista de ônibus de viagem, relatando que avistou o autor (49) estimulando seu órgão genital enquanto olhava para uma turista que estava de costas, que então, gritou para o mesmo e este empreendeu fuga descendo as escadas da Avenida. O comunicante conseguiu tirar uma foto do indivíduo, e mostrou para a guarnição da PM.

De imediato, a guarnição foi em busca do autor e logrou êxito em abordá-lo na ladeira José Bonifácio. Sequencialmente, o proprietário (30) de uma lanchonete parou os policiais e disse que estava correndo atrás do autor, pois não é a primeira vez que ele realiza o crime de importunação sexual. Relatou que a primeira vez ocorreu no dia 26 de agosto, atrás da sua lanchonete, enquanto suas funcionárias estavam preparando lanche, e então as mesmas ligaram para ele pedindo socorro. A segunda vez foi no dia 27 de agosto, também atras da lanchonete. Uma das funcionárias (22) presenciou o mesmo praticando o ato sexual na data de ontem, e relatou que também possuía fotos do autor na escadaria praticando o delito.

Diante dos fatos, o autor e as testemunhas foram encaminhadas para a Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências que o caso requer.