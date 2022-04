A Polícia Militar prendeu dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo em Maracaju. Os policias em rondas ostensivas na terça-feira (5) avistaram dois indivíduos sentados no meio fio na Rua Querubina. Na abordagem foi localizado com um dos indivíduos de 47 anos um evolver cal 32 de marca custer. Os autores foram detidos e encaminhados juntamente com arma de fogo à delegacia de polícia.