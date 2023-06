Indonésia planeja aumentar mandato do biodiesel nos próximos anos

A Indonésia planeja aumentar sua mistura obrigatória de biodiesel à base de óleo de palma para 40% nos próximos anos, mas por enquanto vai mantê-la inalterada em 35%, disse o ministro de energia do país nesta segunda-feira.

O maior produtor mundial de óleo de palma elevou a mistura obrigatória de 30% para 35% em fevereiro, mas a medida não foi totalmente implementada em algumas áreas.

“No momento, ficamos com o B35 e depois fazemos a preparação para o B40. Quando nós sentirmos (que está) pronta, lançamos”, disse o ministro da Energia da Indonésia, Arifin Tasrif, à Reuters em entrevista à margem da conferência Energy Asia na segunda-feira.

Arifin disse que a Indonésia quer maximizar o uso de recursos domésticos e reduzir a dependência do petróleo bruto, e que as autoridades concluíram pesquisas e testes de estrada para o B40.

Eddy Abdurrachman, CEO da agência de fundos CPO da Indonésia, responsável por fornecer subsídios ao biodiesel, disse que o mandato do B35 não foi totalmente implementado, pois havia problemas com algumas instalações de mistura que precisam ser atualizadas.

O ministério está pressionando para que o mandato do B35 seja totalmente implementado até 1º de agosto.

O funcionário do Ministério da Energia, Edi Wibowo, disse que o consumo de biodiesel até 25 de junho foi de 5,2 milhões de quilolitros, dos 13,15 milhões de quilolitros alocados para este ano.

A política de biodiesel da Indonésia e o provável surgimento do padrão climático El Niño podem pressionar ainda mais os estoques globais do óleo de cozinha mais usado, elevando os preços do óleo de palma este ano, de acordo com importantes autoridades e analistas do setor.