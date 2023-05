Indústria de biodiesel da Argentina tem pior começo de ano desde 2009

Depois de ter fechado o último ano com mais de 2,09 milhões de m³ de biodiesel fabricados – alta de 10,8% sobre o resultado de 2021 –, o começo de 2023 está sendo marcado por uma freada brusca na atividade das usinas do país vizinho.

Segundo os dados mais recentes do Secretaria de Energia do Ministério da Economia do país vizinho, entre janeiro e março a produção de biodiesel mal chegou a 225,5 mil m³. Esse volume torna o 1º trimestre (1T) de 2023 o pior para as usinas dos últimos 14 anos.

A última vez que o setor viu um ano começar mais devagar foi em 2009, quando foram fabricados 156,5 mil m³ de biodiesel.

Em relação ao ano passado, quando a produção no 1T beirou os 592 mil m³, a atividade do setor caiu desastrosos 62%.