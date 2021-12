Com a oferta de empregos em alta no município, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Incotur) participa da Prestação de Contas 2021 do Governo de Mundo Novo. Parcerias com as empresas geram centenas de oportunidades e somada a várias obras em andamento fazem com que a falta de vaga de emprego fique no passado.

Quem corrobora com a afirmação acima é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Mundo Novo (ACEMN), Ivan Klaus: “Não há falta de empregos em Mundo Novo. Posso afirmar isto com muita tranquilidade. O município está em um grande momento e as pessoas devem se qualificar e suprir a demanda nas empresas ou de forma empreendedora”, afirmou Klaus, em um programa na web nesta semana.

Uma destas parcerias foi a de dezenas de cursos realizados, através do Centro de Qualificação da prefeitura. O de corte e costura rendeu 14 contratações na Dimatex. A Nair Confecções abriu mais 30 vagas recentemente, mostrando que o setor (importante no município), após a dificuldade do momento pandêmico, vem se recuperando.

Outra união que rende frutos é a do custeio do transporte para Itaquiraí (Belo Alimentos, 40 empregos) e Eldorado (BSB, 40 empregos). O transporte é gratuito para os funcionários sendo custeados 100% pelo município para Eldorado (R$ 192 mil/ano – duas linhas) e 50% para Itaquiraí (R$ 72 mil/ano – uma linha). O secretário da Incotur, Marcos Eustáquio, apontou que o município deve bater 30 inaugurações em 2021. Empresários do município e de fora estão investindo no município – como a Loja Quero-Quero e a Belíssima (inauguradas recentemente).

Trabalho de 2021 renderá abertura de indústrias no próximo ano e número empregos deve ultrapassará 700

O trabalho que começou em anos anteriores avançou neste ano com o recebimento de R$ 968 mil do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para a aquisição de um terreno para a Novo Mundo Alimentos. A prefeitura complementa o incentivo a empresa com R$ 232 mil, totalizando R$ 1.200.265,20.

A Novo Mundo deve iniciar a sua construção no próximo ano – o terreno fica próximo ao Auto Posto Tio Sam (quatro alqueires) – e no auge da sua linha de produção deve gerar cerca de 600 empregos (em até cinco anos).

No início do próximo ano, o frigorífico de peixes volta a funcionar na cidade. Quarenta e cinco pessoas começam a trabalhar no Ômega Fish e o número de vagas poderá ser dobrado. O Executivo negocia junto ao governo estadual a vinda de uma fábrica de ração para complementar o ciclo de exploração do derivado de peixe.

Eustáquio ainda destaca a Panho Implementos Agrícolas, que comprou terreno próximo a Pista de kart e gerará aproximadamente 40 empregos de início. O município ajudará a indústria (com mais de 2º itens na sua linha de produção) na infraestrutura do local. Em 2021 o município ainda viabilizou 40 terrenos para a ampliação do Parque Industrial II (saída para Eldorado) nas empresas cadastradas no Prodeger (programa de desenvolvimento).

A Incotur também atendeu fábrica de colher que pegou fogo com o subsídio do aluguel (25 empregos), doou terreno para Anbelo Engenharia ampliar e gerar mais empregos (Parque Industrial I, saída para Guaíra) e fez centenas de atendimento MEI (Microempreendedor Individual) na Biblioteca Municipal.

Turismo tem retomada e Cultura contribuiu financeiramente com artistas e entidades

A retomada do Turismo com o avanço da vacinação já pode ser percebida. O turismo de compras vai voltando a ter o seu fluxo no país vizinho e vários eventos – Kart, Ciclismo, Moto Route… – trazem o turista. Em três ocasiões houve a manutenção da Prainha do Cascalho e do Porto Isabel com limpeza e pequenas estruturações. O número de banhistas na Prainha aumentou com a chegada da temporada de verão.

Na Cultura, foram duas lives musicais (em parceria com a Fundação de Cultura de MS) e um Show de Prêmios (em maio) que contribuíram com as entidades (R$ 87 mil). Os artistas locais foram lembrados e, além dos cachês nas lives musicais, receberam incentivo de R$ 156.254,49, através da Lei Aldir Blanc (os depósitos devem cair na conta dos 29 contemplados até o final do ano).

Contemplados: espaços culturais (Casa da Cultura/Escola de Música/Eventos); quatro músicos; um artista plástico; 20 artesãos; e um promotor de eventos.

A Praça Oscar Zandavalli evoluiu ainda mais neste ano e foi reforçada com Praça de Alimentação e a vinda definitiva da feira dos produtores para o local. O Natal Iluminado está em ação com uma árvore especial e com decoração na referida praça, no Porto Isabel, nas rotatórias e na Praça da Igreja Matriz.