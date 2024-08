Indústria farmacêutica boliviana recebe licença para instalar unidade em Terenos

Na Bolívia, o governador Eduardo Riedel entregou a licença de instalação de uma unidade da indústria farmacêutica em Terenos. Ele visitou na quinta-feira (8) a IFA, em Santa Cruz de La Sierra.

A unidade em Terenos terá o investimento de R$ 45 milhões, com a geração de 210 empregos na cidade. O projeto prevê três etapas e começou em 2022. A indústria vai produzir fármacos de uso oral em capsulas gelatinosas destinados ao consumo interno e à exportação. Entre eles: óleo de chia, ibuprofeno, spurulina, meloxican, picossulfato de sódio e nistatina, entre outros.

“Estamos aqui na Bolívia, viemos visitar a IFA, empresa de medicamentos que vai ser montada em Mato Grosso do Sul, na cidade de Terenos. Aproveitamos a vinda para entregar para eles a licença de instalação, para que possam avançar na obra e na construção da unidade”, afirmou o governador.

Governador visita a unidade da empresa na Bolívia

Riedel destacou que a empresa vai estrear este tipo de negócios no Estado. “Ficamos impressionados com as instalações aqui na Bolívia, que tem mais de 1.200 colaboradores. Trata-se de uma empresa que produz medicamentos de forma variada e está chegando ao nosso Estado.

A Indústria Farmacêutica IFA Ltda é uma empresa do grupo Laboratórios IFA S.A, de origem boliviana, que tem mais de 5 anos de atuação. Fabrica cerca de 75 produtos para exportação na Bolívia, como antibióticos, analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, suplementos minerais, antivirais. Mais um investimento privado ao Estado, gerando empregos e renda aos sul-mato-grossenses.