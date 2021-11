Após a segunda etapa que ocorreu neste fim de semana, hoje (29), foi confirmado ou anunciado programação para que os resultados das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021. sejam divulgados no dia 11 de fevereiro do ano que vem. A data foi confirmada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela realização do exame, durante entrevista coletiva neta segunda-feira.

O gabarito oficial e os cadernos de questões serão divulgados depois de amanhã (1º) pelo Inep. E está aberto o prazo para que os estudantes que não compareceram aos locais de prova por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas, como a covid-19, peçam a reaplicação do Enem 2021, por meio da página do participante no site do Ineo.

Após diversos imbróglio sócio-politico e gerencial, a avaliação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, é que a sociedade e a educação brasileira saíram ganhando com a realização do Enem. “Saiu ganhando porque, como era o previsto, e nós havíamos dito, a questão do Enem haveria de ter toda seriedade, toda transparência e toda a competência, que é própria dos servidores do MEC, dos Correios e da Policia Federal”, afirmou.

De acordo com o presidente do Inep, Danilo Dupas, o comparecimento neste domingo (28), segundo dia de provas, foi de 70%. Dupas também confirmou que a abertura do prazo para os que não pdueram ir as provas nas datas programadas, de 20 e 21, e, 27 e 28 de novembro. “Todos devem pedir a reaplicação do Enem 2021, por meio da página do participante no site do Ineo., em casos comprovados que impediram de ir até local da prova”, disse Dupas.

Presos, mas sem relação com Enem

Durante a coletiva, o delegado da Polícia Federal, Cléo Mazzotti, informou que foram cumpridos 31 mandados de prisão nos locais de prova. O alvo foram pessoas acusadas de tráfico de drogas, cárcere privado e estupro de vulnerável, entre outros crimes. Duas pessoas foram presas pela tentativa de uso de ponto eletrônico em dois locais de prova. O transporte dos malotes com as provas foi concluído em todo o país, pelos Correios, em duas horas e 41 minutos.