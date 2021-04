Infestação de grilos se espalha por Campo Grande (MS). Os “cantores” tem aparecido mesmo antes do anoitecer e tem tomado conta das residências tirando o sono dos moradores. Um moradora do Jardim Veraneio, Priscila Guimarães (41) relatou que “Toda noite eu mato de 8 a 14 grilos para conseguir dormir, mas mesmo assim não é suficiente”. Sem conseguir dormir com a multidão de grilos, ela relatou que acaba acordando no meio da noite para encontrar os insetos. “Penso que seja a época e reconheço que moro numa região de mata, mas é insuportável”, completou.

Em um outro ponto da cidade no bairro Morada Verde Juscilene Santana que mora na região a 12 anos relatou que “Não tem como ficar na frente de casa, mas de manhã alguns já estão mortos. Cheguei a passar veneno, mas mesmo assim precisamos limpar todo dia. Parece fase de mutação, eles estão muito grandes”, frisou. Moradores em geral relatam que “Os grilos entram dentro de casa e tiram totalmente o nosso sossego da família”.