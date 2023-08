Inflação dos alimentos desacelera, mas El Niño e diesel podem mudar cenário

Mato Grosso do Sul vive momento de deflação dos alimentos, contudo, o cenário favorável para o consumidor pode perder força no fim deste semestre. Os efeitos do El Niño e uma possível elevação do preço do diesel podem inflacionar o custo da alimentação.

O fenômeno climático afeta a distribuição das chuvas e, consequentemente, influencia o resultado da produção de alimentos no início da cadeia produtiva. Já na fase de transporte, o frete também pode ficar mais caro, considerando que os preços do óleo diesel acumulam defasagem de 26% ante o mercado internacional.

No panorama atual, o Estado acumula queda em diversos alimentos, conforme indicam dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo alimentação e bebidas registrou leve recuo, de 0,04%, no sétimo mês do ano, e de 0,78% no acumulado de 2023 em Campo Grande. No cenário nacional, alimentos e bebidas acumulam 0,55% no ano e no mês o grupo registrou recuo de 0,46%.

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”]){var e=document.querySelectorAll(“iframe”);for(var t in a.data[“datawrapper-height”])for(var r=0;r

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO