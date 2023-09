Influenciador com deficiência que subiu a rampa com Lula detona fala preconceituosa do petista

Ivan Baron, 24, influenciador com deficiência que subiu a rampa do Planalto e entregou a faixa ao presidente Lula na posse, em janeiro, usou as redes sociais para criticar uma fala considerada capacitista do mandatário.

Durante a live semanal Conversa com o Presidente, Lula falava sobre uma cirurgia que fará no quadril.

“O (Ricardo) Stuckert (fotógrafo do presidente) não quer que eu ande de andador. Ele já falou: ‘Não vou filmar você de andador’. Então significa que vocês não vão me ver de andador ou de muleta. Vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado”, disse.

A declaração foi rebatida por Baron, que a considerou “desnecessária”. “E essa fala desnecessária que o presidente Lula reproduziu? É nítido que ele não falou por mal, mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar esse erro capacitista passar despercebido”, escreveu no Twitter.

“Associar o uso de tecnologia assistiva a falta de beleza é um tanto que problemático e não contribui em nada no processo de aceitação de quem precisa. Dá a entender que nossos corpos são errados e incompletos. Reforça o capacitismo”, emendou. Lula ainda não havia se manifestado sobre a gafe.

Nascido no Rio Grande do Norte, o jovem teve meningite viral aos três anos, o que causou uma paralisia cerebral. Hoje, o influenciador cria conteúdo sobre inclusão e ensina sobre capacitismo —termo utilizado para descrever comportamentos que reforçam estigmas sobre pessoas com deficiência.

Baron também participou de eventos da campanha de Lula em 2022. Na véspera das eleições, discursou sobre pessoas com deficiência e afirmou que o governo Lula foi o que mais fez pela saúde.

No último dia 18, Ivan Baron disse que entraria com um processo contra o humorista Léo Lins. Em publicação nas redes sociais, afirmou ter sido vítima de capacitismo por parte do comediante durante um show recente de stand-up. Ao F5, Baron confirmou que registrou um boletim de ocorrência por injúria contra Lins e que iria formalizará o processo em breve.

No trecho que viralizou nas redes sociais, Léo Lins fala sobre a escolha das pessoas que subiram a rampa da posse de Lula, em janeiro, sendo que um deles foi Baron. Para descrever o influencer, Lins supostamente faz os trejeitos dele.