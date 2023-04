Influenciador entrega capivara Filó ao IBAMA e emociona a web

O influenciador Agenor Tupinambá se despediu da capivara Filó, que a mantinha como animal de estimação e mostrava sua rotina nas redes sociais. Ele precisou entregá-la ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Agenor, que tem 23 anos, ficou muito conhecido pelas redes sociais sobre a relação com o animal, mas virou alvo de polêmica após ser denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal.

A capivara Filó foi transportada em um avião de Autazes, que fica a 113 quilômetros de Manaus, no Amazonas, até o aeroclube da capital. Depois da entrega, os agentes do órgão enviaram até um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde será feito um trabalho para que ela seja reintegrada à natureza. As informações são do G1.

Agenor ainda terá que pagar mais de R$ 17 mil de multa pelo IBAMA, já que tinha o prazo para entregar o animal até segunda-feira (24). Ele até chegou a noticiar que a capivara ficaria com ele, mas isso não aconteceu.