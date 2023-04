Influenciador lança “vaquinha” para salvar gigante argentino

O influenciador argentino Santiago Maratea lançou uma campanha para ajudar a pagar parte das dívidas milionárias do clube de coração, o tradicional Independiente, maior campeão da Copa Libertadores. A equipe vive a pior crise de sua história dentro e fora de campo. A arrecadação de fundos foi lançada nesta quinta-feira (27).

Os doadores podem escolher entre quatro cotas de valores para ajudar o time: 4 mil pesos (R$ 89), 8 mil pesos (R$ 179), 16 mil pesos (R$ 358) e 32 mil pesos (R$ 717). Além disso, quem quiser doar mais do que os valores pré-estabelecidos pode fazer diretamente à conta do influenciador.

Com mais de 6,6 milhões de seguidores nos perfis do Instagram e do TikTok, a popularidade de Maratea está dando resultado para os cofres do Independiente. Logo na primeira hora do lançamento da ação, o influenciador arrecadou US$ 160 mil (R$ 796 mil). Até a última atualização, o valor acumulado foi de US$ 454 mil (cerca de R$ 2,5 milhões).

O objetivo do influenciador é conseguir arrecadar US$ 20 milhões (R$ 100 milhões) para pagar dívidas do time argentino com jogadores e outros clubes. Na conta feita por Maratea, será necessário que dois milhões e duzentos mil torcedores doem 4 mil pesos (R$ 90) cada. Caso o valor arrecadado ultrapasse a meta estipulada, Santiago Maratea prometeu que o excedente será investido nas categorias de base da equipe.

Em entrevista coletiva na sede do Independiente nesta quinta (27), Santiago Maratea fez questão de esclarecer as dúvidas sobre a seriedade da campanha. “Há um mito que isso está sendo feito para lavar dinheiro. Isso é mentira. Está tudo limpo. Quem vai lavar dinheiro na arrecadação mais viral do país? Pedi três auditores porque quanto mais gente fiscalizar, melhor”, afirmou Santiago.

Apoio de jogadores

A situação do clube mobilizou também jogadores que já atuaram pelo Independiente. Cerca de 50 atletas criaram um grupo de WhatsApp para fazer uma “vaquinha” entre eles a fim de ajudar a pagar algumas dívidas do time argentino.

Entre os nomes que integram o grupo estão o do meia Mancuello, ex-Flamengo e Cruzeiro, e Nico Tagliafico, campeão do mundo no Catar.

Situação dramática

O cenário do Independiente é desesperador tanto no aspecto financeiro como no âmbito esportivo. As dívidas do clube estão na casa dos US$ 22 milhões (R$ 110 milhões) e, por isso, o time está proibido de fazer novas contratações de jogadores. Os débitos ultrapassam 10 anos e podem causar a falência do maior campeão da Copa Libertadores.

O Rojo vive a constante assombração dos pedidos de penhoras de bens para pagar as contas. Para completar, há duas semanas, Fabián Doman renunciou ao cargo de presidente da equipe e deixou o comando à deriva.

Não bastasse a situação nos bastidores, dentro de campo, o cenário é tão aterrorizante quanto. O Independiente ocupa a penúltima posição do Campeonato Argentino com apenas uma vitória em 10 jogos.