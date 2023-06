Influenciadora tem alergia rara à água

A Influenciadora Digital; Flávia Leonel Santana tem alergia rara à água. Aos 14 anos ela começou a sentir irritação e coceira na pele sempre que tomava banho. Acreditando ser uma alergia ao sabonete ou ao xampu trocou todos os cosméticos que usava na tentativa de acabar com o incômodo.

Contudo nada adiantou. As manchas avermelhadas na pele e pequenas bolhas continuavam a surgir sempre que a jovem fazia sua higiene pessoal. “Cheguei a tomar banho só com água e mesmo assim a alergia continuava”, recorda.

Intrigada com a situação ela mudou completamente sua alimentação; mas nada mudava. Mas foi num dia chuvoso que fez com que Flávia acendesse um alerta.

“Eu estava com guarda-chuva e a minha perna, onde respingou água, ficou toda irritada e foi só naquela parte do corpo. Foi aí que comecei a pensar que eu poderia estar com alergia de água”, recorda Flávia.

Para ter um diagnóstico, ela procurou um dermatologista. “Eu nem sabia que existia esse tipo de alergia. Quando cheguei na médica já falei sobre a minha desconfiança e após o teste de alergia ficou comprovado que eu tinha urticária aquagênica. Foi uma surpresa porque até então eu nunca tinha tido alergia à água e ninguém da minha família tem essa condição também”, diz.