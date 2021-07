Policiais Militares Ambientais de Aquidauana durante fiscalização no município de Dois Irmão do Buriti nesta terça-feira (6) localizaram uma construção em alvenaria irregular em área de preservação permanente (APP) de matas ciliares às margens do rio Aquidauana.

A construção ilegal foi construída a 29 metros do rio, onde deveriam ser preservados no mínimo 100 metros por lei. Ou seja, a obra está dentro da área protegida e não tinha nenhuma autorização dos órgãos ambientais competentes. Os policiais não conseguiram localizar o infrator, porém, vizinhos à construção informaram que o proprietário do imóvel seria um homem residente em Campo Grande.

Depois de diligências, o infrator (47) foi identificado e contra ele foi confeccionado um auto de infração administrativo e foi arbitrada multa de R$ 5.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção. A obra foi embargada e o autuado foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.