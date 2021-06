Se a tecnologia já permite que um “cão robô” já participe de treinamentos militares ajudando em resgate e desarmamento de bombas, seria natural e lógico que eles fossem utilizados também em atividades mais necessárias no dia a dia para os humanos. E foi exatamente isso que a Inglaterra se propôs ao testar três robôs da mais alta tecnologia na agricultura local.

Três robôs foram levados até uma lavoura na Inglaterra com uma missão muito nobre: encontrar e eliminar ervas daninhas com eletricidade antes do plantio de sementes. Os robôs, batizados Tom, Dick e Harry foram desenvolvidos pela Small Robot Company com uma programação específica de livrar o solo de ervas daninhas indesejadas a fim de reduzir ao máximo o uso de produtos químicos.

A Small Robot Company já vinha trabalhando em robôs que funcionassem como herbicidas autônomos desde 2017. Em abril de 2021 a startup decidiu apostar na ideia lançando o Tom, seu primeiro robô comercial. Tom está atualmente em teste operando em três fazendas no Reino Unido.

Os demais robôs ainda estão em fase de protótipo, em testes mas é bom frisar que eles foram desenvolvidos para trabalhar em grupo, um completando o outro, em perfeita sintonia. O robô Tom tem capacidade de escanear 20 hectares por dia, coletando dados que são, então, usados por Dick, um robô de “cuidado de plantações”, para eliminar as ervas daninhas do local mapeado.

Em seguida, é a vez do robô plantador Harry plantar sementes no solo livre de ervas daninhas. Tudo isso sem a necessidade de utilizar produtos tóxicos no solo. Usando o sistema completo, composto pelos três robôs, os agricultores podem reduzir os custos em 40% e o uso de produtos químicos em até 95%, segundo a empresa.

“Nosso sistema permite que os agricultores salvem seus solos exauridos e danificados por produtos químicos, tornando os produtos mais saudáveis e gerando uma economia de bilhões de dólares em herbicidas”, disse Ben Scott-Robinson, cofundador e CEO da Small Robot. A Small Robot espera lançar seu sistema completo de robôs até 2023 a um preço de cerca de US$ 568 por hectare (cerca de R$ 2,9 mil).

Para utilizar os robôs, a empresa primeiro avalia a necessidade do local, enviando iniciaImente, o robô de monitoramento Tom. De acordo com as necessidades mapeadas por ele a empresa analisa a necessidade de enviar os outros robôs. Dick e Harry, os robôs de remoção e plantio serão entregues apenas quando os dados mostrarem que eles são realmente necessários, para baratear o custo da tecnologia. Será que estamos prestes a consumir uma alimentação livre de agrotóxicos? Isto, somente Tom, Dick e Harry poderá nos responder.