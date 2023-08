Início da Promo Centro 2023 mostra força do Varejo na Capital

Primeiras horas da campanha gera presença de 80 consumidores em lojas da área central_

Com ofertas que variam entre 5% e 70% do valor original de produtos, a “Promo Centro 2023” registro o melhor início de uma edição do projeto, neste ano. Mais pujante que em 2019 e 2021, a campanha levou para a área central de Campo Grande, entre as 8h30 e as 13h do sábado (5), um contingente de 80 mil consumidores. Oxigenação fundamental para lojistas que buscam aumentar as vendas com os presentes para o “Dia dos Pais” e também recuperar o fluxo de clientes de outras épocas.

“Movimento excelente nesse primeiro dia, e a gente espera que na sequência da Promo Centro o cliente também apareça, até porque as ofertas continuam. Nosso objetivo com essa iniciativa é recuperar a presença do campo-grandense nas nossas lojas daqui pra frente e valorizar mais a nossa região, que é tradicional em Campo Grande”, destaca o gerente da lojas “.Comtudo”, Leonardo da Silva Soares, um dos parceiros da edição de 2023 do projeto.

Para Ítalo Bruno Souza, proprietário da “Muito Mais Moda”, outro estabelecimento da “Promo Centro 2023”, o trabalho dos comerciantes da área central é de recuperação desde 2021, e reconquista do consumidor que passou a esquecer das compras nesse pedaço de Campo Grande, apesar da revitalização promovida em diversas ruas nos últimos anos.

“Enquanto na pandemia, o comércio de bairro funcionava normalmente, sem fiscalização e com fluxo normal de vendas, o Centro foi prejudicado pelos impactos da obra do Reviva, e também pela cobrança das restrições de atendimento. Depois da reabertura, e da vacina veio a hora de recuperarmos do prejuízo e estamos nesse processo até hoje. Com a campanha ajuda muito nas vendas porque se intensifica a divulgação para compras nessa área da cidade”, diz o empresário, otimista também quanto a mais movimento de compras durante a semana com a Promo Centro, que terá ainda as datas de 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de agosto.

Presente na abertura da edição de 2023, o idealizador do projeto, e presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, Adelaido Vila fez questão de visitar lojas, conversar com consumidores, colaboradores de empresas e os varejistas do Centro para estimular o primeiro dia da campanha.

“É um mês especial, época de Campo Grande comemorar o seu aniversário, de recuperar a força da nossa área Central, onde a nossa cidade sempre teve história no comércio. E o sucesso dessa campanha é o resultado da união de forças desses lojistas, do Poder Público Municipal que acredita no projeto e do cidadão, que nos dá esse voto de confiança. Vamos provar nessa semana que o Centro está pronto para acolher de volta a sua clientela, e oferecer ótimas experiências de compras”, fala o dirigente, que estima um incremento, neste mês, de pelo menos R$ 50 milhões nas lojas envolvidas, em virtude da “Promo Centro 2023”.